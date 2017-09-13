Demet Şener, İbrahim dövmesini sildirdi

İbrahim Kutluay ile boşanma kararı alan Demet Şener eşini hayatından tamamen çıkardı!

Eşi İbrahim Kutluay'ın kendisini aldattığını iddia eden Demet Şener, boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Boşanma davası devam ederken Demet Şener'den sürpriz bir hamle geldi.

Ünlü isim, sağ el bileğinden İbrahim Kutluay'ın adını sildirdi ve oğlu Ömer ile kızı İrem'in isimlerini kazıttı. Sosyal medyadan eşine gönderme yapan Şener paylaştığı fotoğrafa 'Önce gözyaşlarını silersin, sonra ona sebep olanları!' mesajını yazdı.

demet şener

İbrahim Kutluay