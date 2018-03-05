Cadde'nin haberine göre, anne-kızdan daha çok abla-kardeş gibi olduklarını söyleyen Demet Şener ile kızı İrem Kutluay, uzun süre alışverişin keyfini çıkardılar.

İkili, birbirinden ünlü mağazalarda alışveriş yaptıktan sonra kendi araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.