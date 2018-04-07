Boşandıktan sonra kariyerine odaklanan ve Youtube kanalı açmaya hazırlanan Demet Şener önceki gün avukatı ve kankası Aslı Hatemi ile yine Nişantaşı’ndaydı.

Gazete Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun aktardığına göre; Bir kafede buluşup sohbet eden ikiliden ünlü model, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği ve adının aşk dedikodularına karıştığı Önder isimli işadamıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

"O KADAR GERİ ZEKÂLI DEĞİLİM"

Beyefendiyle iş görüşmesi için bir araya geldiklerini belirten Şener, “Aksi bir durum olsa öyle bir mekânda akşamüstü oturacak kadar geri zekâlı değilim” deyip ekledi: “Benim yanımda herkesi görebilirsiniz, bu arkadaşım da olabilir, iş yaptığım insan da olabilir, herkes olabilir. Şunu da belirteyim, zaten şu an böyle bir ruh halim yok.”