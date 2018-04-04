Cadde'nin haberine göre, kızı İrem ve arkadaşlarının tenis turnuvalarının olduğunu ve eve gitmeden önce İrem’in birkaç eksiğini almaya geldiklerini belirten Demet Şener, kızıyla birlikte oldukça neşeli ve bol kahkahalı halleriyle dikkati çekti.

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