HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, sıcak havada neden bot giydiği sorulan Şener, verdiği yanıtla şaşırttı:



“Az önce manikür pedikür yaptırdım. Kırmızı ojelerim bozulmasın diye giydim.”

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