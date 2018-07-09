Demet Şener: Maymun oldum

Demet Şener, önceki gün Bebek Parkı’ndaydı. Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’dan olan oğlu Ömer, kızı İrem ve onun arkadaşıyla eğlendi. Ağaca tırmanan Şener, İrem ve Ömer’e dönüp, “Siz hiç böyle anne gördünüz mü? Ağaç tepelerinde dolaşıyorum. Maymun oldum vallahi” dedi