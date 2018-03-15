Cadde'nin haberine göre, yalnız başına geldiği alıvşeriş merkezinde mutfak alışverişi yapan Demet Şener, “İrem'in tenis maçını izledik sonra onu eve bırakıp mutfak alışverişine geldim. Akşam için misafirlerim var. Yemek yapmadan önce almam gereken bazı şeyler vardı, onları almaya geldim” dedi.

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