Demet Şener: Şaşırdınız galiba!

Eşi İbrahim Kutluay'la çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Demet Şener, bir süre önce Tülin Şahin'den boşanan Memet Özer'in yemek programına oldu.



Şener, birlikte çektirdikleri fotoğrafı programı anonslamak için sosyal medya hesabından paylaştı. paylaşımının altına Demet Şener’in bir takipçisi ‘yakışıyorsunuz’ yazdı.

Demet Şener de takipçisine "tövbe tövbe, şaşırdınız galiba" diye yanıt verdi.

İşte Demet Şener'in o sosyal medya paylaşımı:



demet şener

mehmet özer