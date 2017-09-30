Demet Şener: Tek taşımı ben aldım

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Neşeli olduğu gözlenen ünlü manken, muhabirlerin parmağındaki dev tek taşa odaklanması üzerine, “Tek taşımı kendim aldım arkadaşlar, akıllara başka bir şey gelmesin” diye uyarıda bulundu.

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