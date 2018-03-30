Cadde'nin haberine göre, önceki akşam Karaköy'de bir etkinliğe katılan Demet Şener, “Başıma gelecekleri tahmin ettim ve masadan kalkıp gittim. Avukatım Aslı’nın evi orada. Bir müşterisi ile iş konuşuyordu ve fotoğrafları çeken arkadaş oradan geçen ilk gazeteci değildi. Sormadan, soruşturmadan hemen fotoğraf çekti. Oysa ki masada oturan beyefendi bir inşaat firmasının sahibi. İş görüşmesi için geldi. Zaten yakında göreceksiniz. Haberler manalı çıktı. Ben ulu orta böyle bir şey yapmam. Bu tür şeylerle alakam yok, ayıp ettiler" ifadelerini kullandı.

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