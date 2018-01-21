HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, İbrahim Kutluay’dan 1 milyon 350 bin TL tazminat, Levent’te 15 milyon TL değerindeki villa ve 13 bin TL nafaka alan Şener, Sandal’a akıl verdi.

Demet Şener, gazetecilerin kendisini görüntülememesi için restoranı arka kapıdan terk ederken Emina Sandal, boşanma üzerine yorum yapmayarak “Arkadaşlar lütfen ben evime gitmek istiyorum. Size iyi akşamlar” dedi.

demet şener

emina sandal

İbrahim Kutluay

mustafa sandal