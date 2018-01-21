SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... DEMİR GRUP SİVASSPOR-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 52. dakikasında ev sahibi ekip Hakan Arslan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
57. dakikada sarı kart gören Akhisarspor'un yeni transferi Dany Nounkeu, 67. dakikada ikinci sarı kartı görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Akhisarspor, maçın 72. dakikasında Olcan Adın ile skoru 1-1 yaptı.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca, Demir Grup Sivasspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor puanları paylaştı.
DEMİR GRUP SİVASSPOR: 1 - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: 1
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Rybalka, Ndinga, Bifouma, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Kone
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Caner Osmanpaşa, Dany, Ömer Bayram, Soner Aydoğdu, Sissoko, Olcan Adın, Serginho, Larsson, Seleznov
GOLLER: Dk. 52 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 72 Olcan Adın (Teleset Mobilya Akhisarspor)
KIRMIZI KART: Dk. 67 Dany (Teleset Mobilya Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Dk. 31 Rybalka, Dk. 85 Medjani, Dk. 90+5 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+5 Muğdat Çelik (Teleset Mobilya Akhisarspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
3. dakikada sağdan gelişen atakta Auremir'in pasında ceza alanında topla buluşan Rybalka'nın vuruşunda, kaleci Lukac meşin yuvarlağı kontrol etti.
4. dakikada sağ kanattan hızla ceza alanına giren Lopes'in son çizgiye inmeden kale alanına gönderdiği topa Serginho'nun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
21. dakikada konuk ekibin ani gelişen atağında topla buluşan Seleznov'un ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
30. dakikada Ziya Erdal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, kale alanında iyi yükselen Bifouma'nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.
37. dakikada Rybalka'nın penaltı noktası civarından şutunda, top direğin üstünden auta gitti.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
52. dakikada Demir Grup Sivasspor, öne geçti. Bu dakikada Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında kale alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lukac'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.
55. dakikada Bifouma'nın ceza yayı içerisinden etkili vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
56. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına paralel gönderdiği topa hareketlenen Kone, müsait durumda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
72. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor beraberlik golünü buldu. Bila Kısa'nın ortasında ceza alanındaki Henrique topu kafayla Olcan Adın'a indirdi. Olcan'ın yakın mesafeden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-1.
83. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ceza alanına ortasında Kone'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
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