Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor'u konuk etti.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... DEMİR GRUP SİVASSPOR - OSMANLISPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

24. dakikada Robinho'nun golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekibe, başkent ekibi 61. dakikada Cikalleshi'yle cevap verdi ve skor 1-1 oldu.

Osmanlıspor, 71. dakikada kazandığı penaltıyı Musa Çağıran ile gole çevirdi. Konuk ekip bu golle maçta 2-1 öne geçti.

82. dakikada Robinho ile skoru 2-2 yapan Demir Grup Sivasspor, 90+2. dakikada Brezilyalı yıldızın asistinde Cyriac'la 3-2 öne geçti. Bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

Robinho, Sivasspor'a transferi sonrasında saz ile fotoğraf vermişti.

DEMİR GRUP SİVASSPOR: 3 - OSMANLISPOR: 2

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Hakan Bilgiç, Medjani, Bjarsmyr, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 73 Bifouma), Rybalka (Dk. 65 Saivet), Robinho, Muhammet Demir (Dk. 58 Cyriac)

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Luiz Carlos, Numan Çürüksu (Dk. 46 Anıl Karaer), Yalçın Ayhan, Pinto, Lumanza, Lawal (Dk. 46 Sadeghian), Regattin, Umar, Serdar Gürler (Dk. 26 Musa Çağıran), Cikalleshi

GOLLER: Dk. 24 ve 82 Robinho, Dk. 90+1 Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Cikalleshi, Dk. 71 Musa Çağıran (Penaltıdan) (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Dk. 39 Pinto, Dk. 50 Umar, Dk. 60 Sadeghian, Dk. 90 Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dk. 40 Ndinga, Dk. 70 Hakan Bilgiç, Dk. 74 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor)

MAÇIN DAKİKALARI

İLK YARIDAN DAKİKALAR

24. dakikada Sivasspor golü buldu. Ceza yayı üzerindeki Muhammed Demir'in pasında Hakan Arslan'ın müdahale ettiği top, ceza sahasındaki Robinho'nun önünde kaldı. Robinho'nun yerden uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

35. dakikada soldan gelişen atakta Rybalka ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Robinho'nun penaltı noktası civarından vuruşunda, araya giren Osmanlıspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

38. dakikada Lawal'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'dan seken topu Ziya Erdal uzaklaştırdı.

45. dakikada Robinho'nun pasında topla buluşan Muhammed Demir'in ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor, 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

61. dakikada Osmanlıspor beraberlik golünü buldu. Lumanza'nın soldan ceza alanına ortasında arka direkteki Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1

67. dakikada Robinho'nun soldan kullandığı serbest vuruşta kale alanında iyi yükselen Saivet'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

71. dakikada Osmanlıspor üstünlük golünü buldu. Regattin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Hakan Bilgiç'in Umar'a müdahalesi sonrası maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Musa Çağıran, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

78. dakikada Regattin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta gitti.

82. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Ceza alanından Cyriac'ın rakibinden kurtardığı topu önünde bulan Robinho'nun penaltı noktası civarından etkili vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2

90+1. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Robinho'nun savunmanın arkasına derinlemesine pasında topa hareketlenen Cyriac, ceza alanı sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.