Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 15. haftasında, maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir, 19 puanla 10. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor...

DEMİR GRUP SİVASSPOR: 1 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0 (17' Kone)

(İlk yarı oynanıyor...)

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... DEMİR GRUP SİVASSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

STAT: Yeni 4 Eylül

SAAT: 16:30

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Halil Umut Meler

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Auremir, Medjani, Bjarsmyr, Ziya, Hakan Arslan, Ndinga, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Bifouma, Arouna Kone

YEDEKLER: Rochet, Dyakov, Muhammet, Ergin, Hakan, Furkan, Serhat, Elderson, Rybalka

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Mossoro, Napoleoni, Visca, Adebayor

YEDEKLER: Mert, Mehmet, İrfan Can, Mevlüt, Tunay, Da Costa, Kerim Frei, Uğur Uçar, Alparslan, Gökhan

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 10, 2017

BAŞAKŞEHİR'DE 5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir ve Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beş futbolcu, mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 16. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

SAMET AYBABA: "YENİLMEZ TAKIM YOKTUR"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceklerini ve bu karşılaşmadan puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lig lideri ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurguladı.

Oyuncuların bazı maçlara bakış açısının farklı olduğunu belirten Aybaba, "Rakibimizin gücünü ve oyuncu kalitesini biliyoruz, konumları zaten belli. Biz de nasıl tedbir alırız ve maçı nasıl lehimize çeviririz diye çalışıyoruz." dedi.

Futbolda her türlü sonucun olabileceğini aktaran Aybaba, "Yenilmez takım yoktur, futbol bu. Öyle maçlara gidiyorsunuz ki kaybetme ihtimalimiz yok diyorsunuz ama oyun içerisinde farklı şeyler çıkıyor. Bazı maçlarda da çıkmıyor, inşallah öyle bir maç olur. Bu maçtan mutlaka puanla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

BIFOUMA: UMARIM BAŞAKŞEHİR MAÇINI KAZANIRIZ

"Medipol Başakşehir maçı bizim için bir dönüm noktası olur. Üç maçlık mağlubiyet serisini unutturmaz belki ama yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olabilir. Umarım Medipol Başakşehir maçını kazanırız. Bu maçta da taraftar desteğine ihtiyacımız var, bizi desteklemeye devam etsinler. Gün geçtikçe maçlarımıza daha kalabalık bir kitle geliyor. Bizleri çok mutlu ediyor. Taraftarlarımız bize enerji katıyor. Bizi desteklemeye devam etsinler. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Demir Grup Sivasspor

Medipol Başakşehir