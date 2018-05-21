sLigde rakip fileleri 45 kez havalandıran Sivas ekibi, kalesinde ise 53 gol gördü. Sezon boyunca 13 futbolcunun gol atma sevinci yaşadığı kırmızı-beyazlılarda, yabancı oyuncular 31, yerli futbolcular 12 gol kaydetti. Sivasspor'un iki golünü de rakip oyuncular kendi kalelerine attı.
Sivas temsilcisinin ligde attığı 45 golün 13'ünde, 33 maçta 2 bin 556 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli forvet Arouna Kone'nin imzası bulunuyor.
Performansıyla dikkatleri çeken Kone, takımının en skorer oyuncusu olmayı da başardı.
SİVASSPOR'UN GOLCÜLERİ
Kone'yi 8 golle orta saha oyuncusu Hakan Arslan, 6 golle Kongolu orta saha oyuncusu Thievy Bifouma takip etti.
Kırmızı-beyazlı ekibe ara transfer döneminde dahil olan Brezilyalı yıldız Robinho, 4 golle takımına katkı sağlarken, orta saha oyuncuları Delvin Ndinga, Emre Kılınç ve Zoro Cyriac 2'şer gol atma başarısı gösterdi.
Sivas ekibinde John Boye, Mert Hakan Yandaş, Muhammet Demir, Serhiy Rybalka ve Vitaly Dyakov da birer kez gol sevinci yaşadı. Devre arasında Kardemir Karabükspor'a transfer olan Leandrinho da kırmızı-beyazlı formayla bir kez rakip fileleri havalandırdı.
Sivasspor'un, ligin 6. haftasında sahasında 3-2 kaybettiği Göztepe maçında rakip takımın oyuncusu Jahovic ile 32. haftada deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir maçında rakip takımın kalecisi Volkan Babacan, kendi kalesine gol atmıştı.
İSTİKRAR ABİDESİ BJARSMYR
Ligde 32 maçta 90'ar dakika forma giyerek 2 bin 880 dakika oyunda kalan savunma oyuncusu Mattias Bjarsmyr, Sivasspor'un istikrar abidesi olarak dikkati çekti.
Bjarsmyr'i 33 maçta 2 bin 752 dakika ile orta saha oyuncusu Emre Kılınç, 33 maçta 2 bin 712 dakika ile Hakan Arslan ve 31 maçta 2 bin 637 dakika ile Auremir Dos Santos takip etti.
Ligde forma giyen oyuncular arasında 2 maçta 4 dakika şans bulan ve devre arasında Kardemir Karabükspor'a transfer olan golcü oyuncu Ergin Keleş, en az süre alan isim oldu.
KARTLAR
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, 34 haftalık periyotta 6 kırmızı, 65 sarı kartla cezalandırıldı.
Sivasspor'un en hırçın ismi 2 kırmızı ve 4 sarı kartla Delvin Ndinga oldu. x
Sivas temsilcisinde Ndinga'yı 1 kırmızı, 5 sarı kartla Bifouma, 1 kırmızı ve 3'er sarı kartla Kone ve Medjani takip etti.
Kırmızı-beyazlı ekipte sezon boyunca forma giyen 27 futbolcunun istatistikleri şöyle:
|Futbolcu
|Maç Sayısı
|
Oynadığı Süre
|Sarı Kart
|Kırmızı Kart
|Mattias Bjarsmyr
|32
|2 bin 880
|4
|-
|Emre Kılınç
|33
|2 bin 750
|5
|-
|Hakan Arslan
|33
|2 bin 710
|3
|-
|Auremir Dos Santos
|31
|2 bin 636
|3
|-
|Arouna Kone
|33
|2 bin 556
|3
|1
|Delvin Ndinga
|27
|2 bin 351
|4
|2
|Ziya Erdal
|28
|2 bin 305
|7
|-
|Thievy Bifouma
|29
|2 bin 91
|5
|1
|Carl Medjani
|22
|bin 664
|3
|1
|Sergiy Rybalka
|21
|bin 327
|5
|-
|Sergio Rochet
|15
|bin 282
|-
|-
|Tolgahan Acar
|14
|bin 236
|-
|1
|Vitaly Dyakov
|11
|915
|1
|-
|Robinho
|14
|908
|5
|-
|Mert Hakan Yandaş
|22
|837
|2
|-
|John Boye
|9
|720
|2
|-
|Henri Saivet
|12
|674
|-
|-
|Hakan Bilgiç
|13
|654
|3
|-
|Zoro Cyriac
|19
|600
|1
|-
|Ali Şaşal Vural
|6
|540
|-
|-
|Muhammet Demir
|16
|360
|3
|-
|Paul Papp
|3
|73
|-
|-
|Rıdvan Şimşek (transfer)
|12
|638
|3
|-
|Elderson (transfer)
|7
|457
|2
|-
|Leandrinho (transfer)
|4
|236
|-
|-
|Galip Güzel (transfer)
|5
|151
|1
|-
|Kerim Avcı (transfer)
|1
|13
|-
|-
|Ergin Keleş (transfer)
|2
|4
|-
|-
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