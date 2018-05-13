Demir İnşaat Büyükçekmece: 59 - Beşiktaş Sompo Japan: 72

SALON: Gazanfer Bilge



HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Merthan Mutlu 3, Wright 2, Stojanovski 11, İlkan Karaman 18, Kairys 6, Burak Can Yıldızlı 7, Simpson 3, Robinson 2, Maric 7, Melih Yıldız, Tevfik Atakan Gökseven

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 3, Strawberry 15, Weems 8, Clark 18, Sertaç Şanlı 6, Erkan Veyseloğlu 4, Kenan Sipahi 9, Muratcan Güler, Semih Erden 5, Lalanne 4, Palacios, Ömer Utku Al

1. PERİYOT: 11-13

2. PERİYOT: 26-26

3. PERİYOT: 48-45



4. PERİYOT: 59-72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 72-59 yendi.

Bu sonuçla, siyah-beyazlılar normal sezonu 20 galibiyetle 4. sırada tamamlayarak, play-off çeyrek finalinde ev sahibi avantajını elde etti. Ligde kalmayı geçen hafta garantileyen mavi-beyazlılar ise sezonu 20 mağlubiyetle bitirdi.

Karşılaşmaya boyalı alanda bulduğu basketlerle başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 5. dakikayı 8-3 önde geçti. Beşiktaş Sompo Japan, arka arkaya top kaybı yapan mavi-beyazlılar karşısında ilk periyodu 13-11 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Clark ve Kenan Sipahi'nin üç sayılık basketleriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 15. dakikayı 23-20 önde bitirdi. İki ekip de periyot boyunca sayı üretmekte zorlanırken, takımlar soyunma odasına 26-26 beraberlikle girdi.

İkinci yarıya hücumda tempolu başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, orta mesafe basketlerle 24. dakikayı 36-31 üstün geçti. Mavi-beyazlılar, Beşiktaş Sompo Japan karşısında final periyoduna da 48-45 önde gitti.

Dördüncü periyoda Weems'in etkili performansıyla giren Beşiktaş Sompo Japan, peş peşe top kayıpları yapan Demir İnşaat Büyükçekmece önünde 38. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 56-68. Kalan sürede üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlılar, maçı da 72-59 kazandı.

Öte yandan, karşılaşmanın 25. dakikasında ev sahibi takım tribünlerinden yapılan kötü tezahüratlardan dolayı müsabakaya bir süre ara verildi.

Üçüncü periyodun son 40 saniyesinde yeniden başlayan küfürlü tezahüratlar nedeniyle hakem üçlüsü soyunma odasına gitti. Mücadele yaklaşık 15 dakika aranın ardından yeniden başlarken, olaylara sebep olan taraftar grubu salonun dışına çıkarıldı.