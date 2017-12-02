SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Halit Can Cihan

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 24, Melih Yıldız 2, Wright 20, Moldoveanu, Kairys 6, Stojanovski 9, Simpson 8, Merthan Mutlu 3, Burak Can Yıldızlı, Oğulcan Baykan

ESKİŞEHİR BASKET: Baron 10, Rowland 9, Caner Erdeniz, Berkay Candan 5, Kravtsov 14, Yunus Sonsırma 3, Marshall 13, Ayres, Doğan Şenli 8, Duncan 14, Buğrahan Tuncer 3

1. PERİYOT: 19-16

DEVRE: 38-43

3. PERİYOT: 53-57

BEŞ FAUL: 36.44 Kairys (Demir İnşaat Büyükçekmece)

Eskişehir Basket ligdeki 6. galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece 6. kez yenildi.

İki takımın da sert savunma yaparak başladığı ve skor üretmekte zorlandığı karşılaşmanın 5. dakikası, Demir İnşaat Büyükçekmece'nin 8-4 üstünlüğüyle geçildi. Ev sahibi ekip, Stojanovski ve Simpson'un sayılarıyla ilk çeyreği 19-16 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ikinci periyodunda 15. dakika, 27-27 eşitlikle geçildi. Çekişmeli geçen çeyreğin kalan bölümünde Rowland, Baron ve Doğan Şenli ile sayılar bulan Eskişehir Basket, devre arasına 43-38 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına hızlı hücumlarla etkili başlayan konuk ekip, Berkan Candan ve Rowland'ın isabetleriyle 22. dakika farkı çift hanelere çıkardı: 38-48. Çabuk toparlanan Demir İnşaat Büyükçekmece, Walker ve Simpson ile farkı eritse de Eskişehir Basket final periyoduna 57-53 önde girdi.

Oldukça çekişmeli geçen final periyodunda, etkili oyununu Duncan, Doğan Şenli ve Marshall ile devam ettiren Eskişehir Basket, salondan 79-72 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Demir İnşaat Büyükçekmece formasıyla 24 sayı kadeden Walker olurken, aynı ekipten Wright 20 sayı üretti. Eskişehir Basket'te ise Kravtsov ve Duncan 14, Marshall 13 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Demir İnşaat Büyükçekmece: 72 - Eskişehir Basket: 79

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