DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: 63 - ANADOLU EFES: 77
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Can Mavisu
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 11, Wright 15, Melih Yıldız, İlkan Karaman 5, Kairys 12, Simpson 7, Stojanovski 1, Robinson 8, Merthan Mutlu, Burak Can Yıldızlı 4
ANADOLU EFES: McCollum 10, Douglas 19, Weems 25, Brown 7, Dunston 11, Doğuş Balbay 2, Birkan Batuk, Motum 3, Muhaymin Mustafa, Yiğitcan Saybir, Berk Demir, Onuralp Bitim
1. PERİYOT: 16-19
DEVRE: 29-36
3. PERİYOT: 49-58
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikası, Demir İnşaat Büyükçekmece'nin 10-7 üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin ortalarında oyunun kontrolünü eline alan Anadolu Efes, Weems, Dunston ve Brown'ın sayılarıyla ilk periyodu 19-16 önde bitirdi.
Lacivert-beyazlılar, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 15. dakikada farkı 10 sayıya (28-18) çıkardı. İlkan Karaman, Kairys ve Walker'ın sayılarıyla toparlanan Demir İnşaat Büyükçekmece, art arda yaptığı hücumlardan boş dönen rakibi karşısında 18. dakikada farkı bire (27-28) indirdi. İkinci periyodun son bölümünde hücumdaki etkinliğini yeniden artıran Anadolu Efes, soyunma odasına 36-29 önde gitti.
İkinci yarıya Douglas'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 26. dakikada farkı açarak 11 sayıya çıkardı: 48-37. Ev sahibi ekip, Robinson, Walker ve Wright'la bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da lacivert-beyazlılara savunmada karşılık veremeyince son çeyreğe 58-49 geride girdi.
Dördüncü periyoda Robinson'ın üç sayılık basketiyle giren Demir İnşaat Büyükçekmece, Anadolu Efes'i savunmada durdurmayı bir türlü başaramadı. Lacivert-beyazlılar, farkı açarak mücadeleyi 77-63 kazandı.
Öte yandan, Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Birkan Batuk, karşılaşmanın 16. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
Bu arada, Demir İnşaat Büyükçekmece'nin karşılaşmadan elde edeceği geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayacağı bildirildi.
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