Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece'ye 18 bin 750 lira para cezası verdi.

TBF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ligde Galatasaray Odeabank ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Demir İnşaat Büyükçekmece, 18 bin 750 lira para cezası aldı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Akhisar Belediyespor ile Türk Telekom arasında oynanan mücadelede, sportmenliğe aykırı harekette bulunan Türk Telekom oyuncuları Kaya Peker ile Ender Arslan'a 3 bin 125'er lira para cezası verildi.

Türk Telekom Genel Menajeri Cenk Duraklar'ın da 6 bin 250 lira ceza alması kararlaştırıldı.