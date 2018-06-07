Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Sarıkız Mahallesi'nde bir sitenin demir parmaklıklarında asılı şekilde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, Akçay Sarıkız Mahallesii 308 sokakta bir sitenin demir parmaklıklarına asılı şekilde bulunan 32 yaşındaki Onur S.'yi görenler sağlık, kurtarma ve polis ekiplerini haber verdi. Yapılan ilk incelemede S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. S.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken cenaze ileri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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