HT Egeli'de yer alan habere göre, Manisa’nın Demirci ilçesinde kadınlar yaylalardan topladıkları papatyaları kilogramı 27 liradan satıyor. İlçenin Kışlak, Danışmentler, Elek, Yarbasan ve Yavaşlar mahallelerindeki kadınlar, yaylalarda doğal olarak yetişen papatyaları toplayarak eve getiriyor. Evde özenle temizlenerek saplarından ayrıştırılan papatyalar güneşte kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulan papatyalar meşrubatta ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 27 liradan satılıyor. Papatya toplayan kadınlardan Ayşe Çelik, papatyanın önemli bir geçim kaynağı olduğunu ve her yıl mayıs ve haziran aylarında yaylalara papatya toplamaya çıktıklarını söyledi. Demirci, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İslam Köse de kadınların topladığı papatyaların ilaç sanayisinde kullanıldığını belirtti. Köse, papatya toplamanın ilçede bir sektör haline geldiğini ifade etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER