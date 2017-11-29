Adana Demirspor'a son gol Aykut Kocaman'dan!

Adana Demirspor'a son gol Fenerbahçe teknik direktörü Kocaman'dan gelmişti...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde 23 yıl sonra Adana Demirspor’la oynayacak olan Fenerbahçe, rakibiyle en son 26 Şubat 1995 yılında karşılaştı. Kanarya o maçı 1-0 kazanırken, golü de şimdiki teknik direktör Aykut Kocaman kaydetmişti.

Rakibiyle bugüne kadar 35 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu maçlarda 21 defa galibiyete uzanmayı başardı. Adana Demirspor da 4 kez galip geldi.

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