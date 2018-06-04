HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, dün sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Demirtaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

- 16 Nisan referandumunu, bizi içeri atarak komployla ve hileyle kazandılar. Şimdi, 24 Haziran’da da kazanabilmek amacıyla beni içeride tutuyorlar. Dosyalarıma bakan bazı hâkimler, gördükleri baskılar nedeniyle istifa, hatta intihar noktasına geldiler. Her şeye rağmen birçok onurlu ve cesur hâkimin olduğunu da biliyorum.

- AKP’nin seçimi kaybedeceği netleşti. Giderek daha saldırgan bir üslupla beni hedefe koymalarının nedeni de budur. Yandaş anket şirketleri bile durumu kurtaramıyor artık. Herkes yeni bir yönetime, demokratik bir geleceğe hazır olsun. Bu arada, kimse bu saatten sonra AKP uğruna suça ve günaha bulaşmaya da kalkmasın, sadece kendi başını yakmış olur.

- HDP barajı aşarsa Türkiye nefes alır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalacağıma inanıyorum. 2. turda en geniş demokrasi ittifakını sağlayacağız ve halkımızın önüne güçlü bir alternatifle çıkacağız. Bu ittifak, Millet İttifakı’nı aşan bir genişlikte olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız.

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