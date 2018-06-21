Demirtaş, Twitter’dan e-miting düzenledi. “Dünyanın dört bir yanından miting alanını dolduran herkesi yürekten selamlıyorum. Demirtaş, “Dünyada ilk defa cezaevi hücresinden bir e-miting yapılıyor. Demokrasi tarihi açısından ‘tarihe geçiyoruz’ şu an” dedi.
“Siyasi tarihimizin belki de en önemli seçimi için, 3 gün sonra sandığa gidiyoruz. Fakat bu defaki seçim, sırf birkaç parti arasından birini tercih etme seçimi değil” diyen Demirtaş şunları söyledi:
“Ya Soma’da maden işçilerini tekmeleyenlere ya da maden faciasında ambulansa binerken sedye kirleniyor diye mahcup olan işçilere oy vereceksiniz aslında. Ya ‘OHAL’i işçileriniz grev yapmasın diye getirdik’ diye seslendikleri patronlara ya da alın terinin hakkı için grev hakkını savunan işçilere oy vereceksiniz aslında. Ya çiftçilere kredi vermekle mükellef bankadan trilyonlarca kredi alan yandaş medya patronlarına ya da borcunu ödeyemediği için aynı bankanın önünde hasadını yakarak, sütünü yerlere dökerek protesto eden çiftçiye oy vereceksiniz. Ya 90’ların beyaz Torosçularıyla boy gösterenlere ya da 90’larla hesaplaşıp özgür bir yaşamın kapısını açanlara oy vereceksiniz.”
“KUTUPLAŞMAYI BİTİRELİM”
Demirtaş, “Bizler ancak, Edirne’den Hakkâri’ye güçlerimizi birleştirirsek gidişatı değiştirebiliriz. Bunun için tek adamda, tek düşüncede, tek ampulde birleşmemiz gerekmiyor. Demokrasinin evrensel ilkelerinde birleşebiliriz. Tek ampul değil, avize olalım. Her tür şiddete son verecek demokrasi ve barış adımlarını atalım, çağdaş bir Anayasa yapalım. OHAL’i kaldıralım, KHK mağduriyetlerini giderelim. Yargı bağımsızlığını, medyada ve üniversitelerde özgürlüğü sağlayalım. Kamplaşmayı, kutuplaşmayı bitirelim” diye konuştu.
“HALK DA KALKINSIN ÜLKE DE”
Tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm alanında gelişme vurgusu yapan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, “Tarım, hayvancılık, sanayi ve turizmi şaha kaldıralım. Gençlere yeni iş, çalışanlara daha fazla güvence ve kazanç, emeklilere onurlu bir yaşam sağlayalım. Alın terimizle, hep beraber kazanalım. Halk da kalkınsın ülke de. Kadınların yaşamın her alanına kendileri olarak ve eşitçe katılmalarının önündeki tüm engelleri, ayrımcılığı kaldıralım. Taciz, tecavüz, kadın cinayetleri, bireysel sorun değildir, politiktir. Kadınlarla el ele vererek, bunların üstüne cesurca gidelim” ifadelerini kullandı.
“EN BÜYÜK YATIRIMI EĞİTİME YAPALIM”
Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eğitimde parasız, bilimsel, laik, anadilinde modeller üzerinde uzlaşalım. Müfredatı her türlü bilim dışı, ayrımcı, militarist öğelerden, hurafelerden, yalandan, yanlışlardan arındıralım. Atama bekleyen öğretmenleri bir yıl içinde göreve davet edelim. Küçük yaşta zorla evlendirmeler, çocuk işçiliği, çocuk istismarı gibi ciddi sorunların çözümü için el ele verelim. Okullaşma oranını yüzde 100’e çıkaralım. Ülkenin geleceğini ancak iyi bir eğitim modeliyle kurtarabiliriz. En büyük yatırımı eğitime yapalım. Engelli Bakanlığı kuralım. Engelinden dolayı toplumsal yaşama dahil olamayan milyonlarca yurttaşımızın engellerini kaldıralım. Unutmayın ki, her birimiz her an engelli olabiliriz. Engelli kardeşlerimize yönelik ayrımcılığı zihinlerimizde bitirelim. Asgari ücreti ve emekli maaşını 3.000 TL yapalım. Merak etmeyin, ülke batmaz. Üretimin arttığı bir yerde bunun iki katına çıkmak bile mümkün. Yoksulluk sınırı 6.000 TL iken bu miktarlar ne abartıdır ne de afaki. Bunu mutlaka hayata geçireceğiz. Çiftçiye, esnafa, KOBİ’lere destek vererek dış piyasada rekabet imkanını artıracağız. İhracatı artırarak cari açığı düşüreceğiz. Faiz ve döviz de buna bağlı olarak hızla düşecek.”
“Her şey sevmekle başlar” diyen Selahattin Demirtaş, “Birbirimize güvenelim, birbirimizi sevelim, sayalım daha fazla. Her şey sevmekle başlar, gerisi kolay olur” dedi.
Twitter mesajlarında Demirtaş'ın elinde "ketıl" ile halka hitap ederken görüldüğü çizimlere de yer verildi.
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