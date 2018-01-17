Demirtaş, Soylu'ya hakaret davasında beraat etti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 7 Haziran 2015'teki genel seçimde partisinin barajın altında kalması için "AK Parti'nin hile timi oluşturduğuna, başında o dönemde AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bulunduğuna" ilişkin iddialarıyla Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraatına karar verildi.

DEMİRTAŞ DURUŞMAYA KATILDI

AA'nın aktardığına göre, Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu Demirtaş ile müdahil Soylu'nun ve sanığın avukatları katıldı.

Bazı HDP'lilerin de izlediği duruşmada Demirtaş, savunmasına geçmeden önce usule yönelik itirazlarda bulundu.

Dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'nin karar almadığını, bu sebeple dokunulmazlığının devam ettiğini savunan Demirtaş, "Milletvekilinin dokunulmazlığı yok sayılarak yargılama yapılamaz." dedi.

Davanın politik olduğunu öne süren Demirtaş, yaptığı her konuşmanın suç sayıldığını, partisinin sistematik biçimde yok edilmek istendiğini söyledi.

Demirtaş, dokunulmazlığının devam edip etmediğinin ve suçlama konusu konuşmanın benzerini yasama faaliyetleri kapsamında söyleyip söylemediğinin TBMM'den sorulmasını istedi.

Demirtaş ayrıca, Anayasa'nın, dokunulmazlıkların kaldırılmasını düzenleyen geçici maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulmasını talep etti.

Hakim Muhittin Metin Kaya, bu talepleri reddetti.

Sanık avukatlarının "derhal beraat" talebini de reddeden Hakim Kaya, Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan beyanını sordu.

Kızılca, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde müvekkilinin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptığını anımsatarak, Güneydoğu'da o dönemde AK Parti'nin bazı ilçe başkanlarının kaçırıldığını anlattı.

Konuşması sırasında bazı sanık avukatları Kızılca'nın sözünü keserek, karşılık verdi.

Kızılca ise "Yazılı beyanda bulunmak için süre istiyorum. Çünkü konuşturulmuyorum" dedi.

Hakim Kaya, davayı bugün bitireceğini bitirerek, Kızılca'dan beyanını vermesini istedi.

Kızılca, Demirtaş'ın sözlerinde müvekkiline yönelik bir eleştirinin söz konusu olmadığını, bilfiil isnat edildiğini belirterek, "7 Haziran seçimleri öncesinde nasıl bir algı yaratılmaya çalışıldığını biliyoruz. Sanığın beyanıyla ilgili bir delil yok. 'Yakında televizyonlarda açıklayacağız' diyor. Müvekkilim saygın, yıllardır siyasette olan bir insan. Hile iddiasıyla saygınlığına zarar veriliyor. Ayrıca müvekkilime yönelik iddialarla seçim güvenliği tartışmaya açılıyor. Bu bir düşünce ve kanaat hürriyeti değildir." diye konuştu.

Esas hakkındaki savunması sorulan Demirtaş, hakaret veya iftira kastıyla hareket etmediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu tür duyumları, seçim döneminde Yüksek Seçim Kurulunu dikkate davet etmek için dile getirdim. Seçim kampanyası sırasında ağır eleştiride bulundum. Şikayetçinin bana söyledikleri de yenilir, yutulur değil. Bunlar ağır şeyler, ama suç değil. Süleyman Soylu'nun da bana söyledikleri için sanık sandalyesinde olmasını istemem. Siyasetçe üslup bazen sertleşiyor. Siyasetçiler arasındaki polemikler dava konusu olmamalı."

Kararı açıklayan Hakim Kaya, yargılama konusu sözlerin seçim rekabeti nedeniyle basın yayın organları önünde parti görüşlerinin haklılığını iddia ettiğini bildirerek, "Sarf edilen sözler, merakla izlenen seçim tartışmalarından ibarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Sanığın sözlerinin ağır eleştiri, rahatsız edici tenkit ve iddialardan ibaret olduğunu ve hakaret içermediğini ifade eden Kaya, bu sebeple beraat kararı verdiğini açıkladı.

İDDİANAME

Davada Demirtaş, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesindeki, "partisinin baraj altında kalması için AK Parti'nin hile timi oluşturduğu, başında o dönem Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Süleyman Soylu'nun bulunduğu, 3 bin 500 ekibinin simülasyon ve seçim hilesi çalışmaları yürüttüğü" iddialarıyla, Soylu'ya hakaret suçundan yargılanıyordu.

İddianamede Demirtaş'ın 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyordu.

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