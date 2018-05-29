Business HT'de yer alan habere göre; demiryollarında agresif bir politika izleyen Çin, Türkiye'de stratejik bir anlaşmaya imza attı.

Çinli şirket Liyuan Steams, Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi ile metro, tramvay ve hafif raylı sistem projeleri geliştirmek için bir anlaşmaya imza attı.

Çinli şirketten yapılan açıklamada anlaşma gereğince bu alanda ortak girişimler kurulabileceği belirtildi. Bunun yanında iki şirketin Orta Anadolu'da birlikte özel projeler üzerinde çalışabileceğini de ifade edildi.

Tüvasaş, Çinli şirkete Mart 2019'da teslim alınmak üzere 12 özelleştirilmiş tren sipariş etmişti. Bu siparişin büyüklüğü 2,3 milyon dolar olarak açıklanmıştı.