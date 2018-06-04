Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Habertürk'te

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Habertürk TV'de Didem Yılmaz'ın sorularını cevapladı.

Uysal ''İktidar Partisi'nin her yaptığına hayır diyerek değil doğruya doğru diyerek devam ettik. Millet ittifakının şemsiyeti hukuk, adalettir. Siyasetimiz son yıllara sorunlar yaşadı. Fikriniz doğru ise bu alt üst oluş vatanaşımızı stratejik oy kullanır hale getirdi.'' yorumunda bulundu.'' dedi.

Uysal ''Afyon'dan adayım. İzmir'den Muğla'dan Tekirdağ'dan adaylarımzı var. Mecliste inşallha olacağız, temennimiz bu.'' şeklinde konuştu.

Uysal ''Türkiye'nin çok uzun kutuplaşma ikliminden geliyoruz. Türkiye'nin şemsiyesi demokrasi ve adalettir. Tarihin makas değiştirdiği dönemde Türkiye kendisini yeniden kodlayacağı bir yolu açabilirdik. Yüzde 10 barajı, kutuplaşma içerisinde 2007 seçimlerinden itibaren bu noktaya gelindi. 2007 seçimleriyle siyasette rekabet kalkmıştı. Bu seçimle bir iktidar değişikliğinin doğacağını görüyoruz.'' dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Uysal '' FETÖ mücadelesi elbette kolay değil. AK Parti ile iç içe geçmiş, zaman zaman beraber suç ortaklığı yapmış bir zaman diliminden geliyoruz. Ne zaman ki ucu kendilerine dokundu böyle bir paralel yapı ile karşılaştıklarını ifade ettiler.'' dedi.

uYSAL ''Seçim güvenliği ile ilgili endişe taşıyoruz. Yerel seçimler ve referandumlarla bu endişelerimiz arttı. Önemli olan siyasi partilerin sandık gününde sandık öncesinde de kesin sonuçlar açıklanana kadar mücade etmeli.'' uyarısında bulundu.

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