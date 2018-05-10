Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2 Ebola vakası tespit edildi, 17 kişinin ise Ebola'dan öldüğünden şüpheleniliyor.

İHA'nın haberine göre; Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DRC) kuzeybatısında ölümcül Ebola virüsü salgını patlak verdi.

Ülkede iki Ebola vakasının tespit edildi, ayrıca 17 kişinin ise Ebola'dan öldüğünden şüpheleniliyor. Sağlık Bakanlığı, patlak veren Ebola salgınını doğruladı. Tespit edilen iki Ebola vakası ise Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (INRB) tarafından onaylandı.

Bu son salgının 1976'dan beri ülkede başlayan 9. salgın olduğu bildirildi.

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