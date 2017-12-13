ABD'nin Alabama Eyaleti'ndeki seçimleri, cinsel taciz suçlamalarına maruz kalan Cumhuriyetçi rakibi Roy Moore'u geride bırakan Demokrat aday Doug Jones kazandı, böylece Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kalesi olarak bilinen eyalette 25 yıl sonra ilk kez başarı elde etti.

Yarış sürecinde Roy Moore, cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış, ABD Başkanı Donald Trump, suçlamalara karşı Moore'a desteğini sürdürmüştü.

Bu sonuçla Senato'da Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı 51'e gerilerken Demokrat Parti'ninki 49'a çıktı.

Donald Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajla Jones'u kutladı.

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