Den Haag - PSV Eindhoven karşılaşma önü

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Den Haag, 29 Nisan 2018 Pazar günü PSV Eindhoven takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. 43 puanlı Den Haag 9. sırada bulunuyor, PSV Eindhoven 81 puana sahip ve 1. sırada. Den Haag, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. PSV Eindhoven, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 465. İddaa'da Den Haag kazanır 3.75, berabere biter 3.75, PSV Eindhoven kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Den Haag son hafta oynanan Excelsior maçında 4-1 kazandı.

PSV Eindhoven ise Zwolle maçında 4-1 kazandı.

Den Haag, evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 24 gol yedi.

PSV Eindhoven ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. PSV Eindhoven, 40 gol atarken 27 gol yedi.