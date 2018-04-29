Den Haag - PSV Eindhoven karşılaşma önü

Den Haag ve PSV Eindhoven, 29 Nisan 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:30. Maç öncesi Den Haag 43 puanla 9. sırada, PSV Eindhoven 81 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Den Haag, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. PSV Eindhoven, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 465. İddaa'da Den Haag kazanır 3.75, berabere biter 3.75, PSV Eindhoven kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Den Haag son haftadaki Excelsior müsabasında 4-1 kazandı.

PSV Eindhoven ise Zwolle karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Den Haag, 23 gol attı ve 24 gol yedi.

PSV Eindhoven ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. PSV Eindhoven, 40 gol atarken 27 gol yedi.