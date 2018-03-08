Cihazlarını çoğunlukla Uzak Doğu’daki tedarikçilerine ürettiren Apple, iş ortaklarının uzun çalışma saatleri, düşük ücret, çevreye karşı duyarsızlık ve yetersiz iş güvenliği uygulamaları nedeniyle geçmişte eleştirilerin hedefi olmuştu.
12 yıldır tedarikçilerini düzenli olarak denetleyen Apple, son denetimin sonuçlarını geçtiğimiz gün kamuoyuyla paylaştı.
ABD’li teknoloji devi tarafından yayınlanan rapora göre, şirketin 30 ülkedeki 756 tedarikçisinin Apple’ın mesleki ahlak ilkelerine daha fazla uyum göstermeye başladı. Raporda daha önce denetlemeye girmeyen 197 yeni tedarikçi de yer aldı.
Dünyanın en büyük üretim zincirlerinden birisine sahip olan Apple, cihazlarını çoğunlukla proje bazlı çalışan fabrikalara ürettiriyor. Tüm tedarikçilerinin uygulamalarını 100 üzerinden puanlayan Apple, 59 ve altı puana sahip olanları ise ‘düşük performanslılar’ olarak tanımlıyor. Şirket, 59 ve altı puana sahip olan tedarikçilerinin sayısının 2017 yılında yüzde 1’e gerilediğini açıklarken; bu oranın 2016’da yüzde 3, 2014’te ise yüzde 14 olduğuna dikkat çekiyor. 90 ve üzeri puan alan başarılı tedarikçilerin oranı ise bir önceki yıl yüzde 47 iken, 2017’de yüzde 59’a yükseldiği belirtiliyor.
İŞÇİLERDEN 1 MİLYON DOLAR HAVA PARASI ALDILAR
Apple, çalışma ilkelerine aykırı ciddi ihlallerin sayısının bir önceki yıla oranla iki kat artarak 2017’de 44’e yükseldiğini açıkladı. Söz konusu bu ihlaller arasında, işçilerin çalışmaya başlamak için Türkçe’de ‘hava parası’ olarak da bilinen yüksek bir ücret ödemeye zorlanmaları da bulunuyor ki Apple bu uygulamayı 2015 yılında yasakladığını duyurmuştu.
Filipinler’deki 700 işçinin Apple tedarikçilerinde çalışmak için ödedikleri toplam hava parasının 1 milyon doları bulduğu saptanırken; Apple bu etik dışı uygulamayı gerçekleştiren tedarikçisini işçilerden aldığı paraları geri ödemeye zorladığını açıkladı.
HAFTADA 60 SAATTEN FAZLA ÇALIŞIYORLAR
Apple’ın tedarikçilerine koyduğu haftada 60 saat çalışma kuralına uyan tedarikçilerin sayısı yüzde 98’den yüzde 94’e düştü. Şirket 2016 yılında 9 tedarikçisinin iş saatleri verilerini değiştirdiğini fark etmişti. Geçtiğimiz yıl 60 saatin üzerinde çalıştırılan işçiler konusunda Apple’a yalan söyleyen tedarikçilerin sayısı 38 olarak açıklandı.
Tedarikçilerinin çalıştırdığı toplam 1,3 milyon işçi olduğunu ve bu sayının yıllık bazda yüzde 30 arttığını belirten Apple, yukarıdaki gibi ihlallerin fark edilmesi durumunda nasıl bir yol izlendiğini de açıkladı. Şirket, ihlallerde bulunan tedarikçinin tepe yöneticisiyle iletişime geçerek, sorunlar çözülene kadar tedarikçiyi sıkı denetim altına alıyor. Söz konusu çözümlerin gelecekte ihlallerin tekrarlanmasını engelleyeceğinden emin olunmak için ise tedarikçinin çalışanlarıyla röportajlar gerçekleştiriliyor.
Son olarak, Apple bu yıl ilk kez tedarikçilerinin kadın çalışanlarına yönelik bir program başlattı. Kadın çalışanların sağlıklı ve elverişli koşullarda çalışmasını amaçlayan şirket, 2020 yılında tedarikçilerinde çalışacak 1 milyon kadın işçi yetiştirmek istiyor. Çin’de başlatılan programda, kadın çalışanlar üretim bandı liderleri olarak eğitiliyor. Kadınlar Apple’ın tedarikçilerinin yüzde 30 civarındaki iş gücünü oluşturuyor.
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