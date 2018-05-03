HT Magazin'de yer alan habere göre, Akkaya, bir markanın katalog çekimi için 1 yıl boyunca özel beslenme ve diyet programı uygulayarak fotoğraflar için hazırlık yaptı.



5 kilo verip 34 bedene inen 40 yaşındaki model, “İşim neyi gerektiriyorsa onu yaparım” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler