Deniz Akkaya, çocukluk yıllarında ağlarken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınladı.

Eski manken, Instagram paylaşımına, "Bir TBT benden. Çok zor ağlarım ama ağladığım zaman böyle pis ağlarım hâlâ. Sulu sümüklü" notunu düştü.

İşte Akkaya'nın o paylaşımı:



