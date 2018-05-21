3 | 16

"BENİM ÖLÜM SİZDEN FAZLA İŞ YAPAR"

Ağır eleştiriler karşısında Deniz Akkaya, "Ve hep ama hep kadınlar saldırgan bu ülkede... Çünkü onlar mutsuz çünkü onlar istedikleri hayatı yaşamak yerine uzaktan bakmaktalar."