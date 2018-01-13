Deniz Akkaya: Bugün olsa yine veririm

Deniz Akkaya, Akmerkez’de görüntülendi. Gazete Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; yeşil kabanı ve ilginç gözlükleriyle dikkat çeken eski model, Cem Yılmaz’la 15 yıl önce çektirdiği fotoğrafın yeniden gündeme gelmesiyle ilgili, “O kareleri Gülse Birsel’in başında olduğu bir dergiye vermiştik” deyip ekledi:

“Bugün olsa yine aynı pozu veririm.”

Akkaya bilinenin aksine Yılmaz’la hiç sevgili olmadıklarını açıkladı.

deniz akkaya

cem yılmaz