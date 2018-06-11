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Kimi takipçisi Ramazan ayında bu şekilde poz vermesinin doğru olmadığını söylerken, kimi takipçisi de pozu fazlasıyla güzel bularak Akkaya'ya destek verdi. Ten rengi cesur bikinisiyle kameraya poz veren Akkaya'yı takipçileri yorum yağmuruna tuttu. İşte Deniz Akkaya'nın cesur pozu...