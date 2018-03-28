Makaron'un haberine göre, davete katılan Deniz Akkaya, polemik yaşadığı Hülya Avşar hakkındaki sorulara, “Gereksiz şeylerle ilgili konuşmuyorum. İnsanlara prim vermek istemiyorum. Toplumu bu tarz haberlerle meşgul etmemeliyiz” şeklinde cevap verdi.

Hülya Avşar’ın programda kadınlarla ilgili yorumları sosyal medyada eleştiri toplamıştı. Hülya Avşar, "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" demişti.

Mehmet Aslantuğ araya girerek, "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" diye yanıt vermişti.

Avşar ise kadın özgürlüğüyle ilgili bir şey söylemediğini belirterek, "Onu yapsın. Kadın özgürlüğüne hiçbir zaman... Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana" diye konuşmuştu.

DENİZ AKKAYA: CAHİL GELDİ, CAHİL GİDECEK

Seda Sayan'ın SHOW TV'deki programına konuşan Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ın bu açıklamalarıyla ilgili olarak şunları söylemişti:



Cahil geldi, cahil gidecek. Bu kadınla ilgili ne olur bana soru sormayın. Ben geriliyorum dinlerken... Kız çocuklarını yanlış etkiliyor.

HÜLYA AVŞAR: SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM

Hülya Avşar ise tepkilere şöyle yanıt vermişti:

Hiç oralara girmeyin. Ben söylediklerimin her zaman arkasındayım. Ben hiçbir şeyi yaşamadan ve düşünmeden söylemem. Dediklerimin 5 sene sonra anlaşılıyor olduğunu daha önce söylemiştim.