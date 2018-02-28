Bir davete gitmek için hazırlanan Deniz Akkaya, makyajlı fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.



Ancak gelen eleştiriler Deniz Akkaya'yı çileden çıkardı.



En çok 'Seni biz yarattık' yorumuna sinirlenen Akkaya, Instory'de paylaştığı videolarla ateş püskürdü.



Deniz Akkaya '20 senedir it gibi çalışıyorum, beni kimse yaratmadı!' dedi.

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