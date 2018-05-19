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Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin’le önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. HT Magazin'in haberine göre, el ele mağazaları dolaşıp alış- veriş yapan anne-kız, iddialı tarzlarıyla ilgi odağı oldu. Akkaya, spor tulum, şapka ve güneş gözlüğü kombiniyle göz doldururken kızı ise deri eteği, kırmızı ayakkabıları ve tişörtüyle annesinin izinde olduğunu gösterdi.