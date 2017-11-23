Deniz Akkaya'nın tehdit davası 5 engelliyi sevindirdi

Deniz Akkaya’nın menajeri Özgür Aras ve eski sevgilisi Murat Varol arasındaki hakaret ve tehdit davası, örnek bir uzlaşmayla noktalandı.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Varol ile Akkaya, birlikte oldukları dönemde evde tartıştı.



O sırada evde Akkaya’nın kızı Ayşe de bulunuyordu. Akkaya, tartışmayı telefonla Bodrum’da bulunan menajeri Özgür Aras’a anlattı. Aras da Varol’a “Küçük çocuğun yanında neden tartışıyorsunuz?” dedi. Bu sefer Aras ile Varol arasında sözlü tartışma çıktı. Varol, iddiaya göre, Aras’a tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Aras’ın şikâyeti üzerine Varol hakkında hakaret ve tehdit suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkemede taraflar uzlaşma yoluna gitti. Varol, Aras adına engelliler için tekerlekli sandalye bağışlamayı kabul etti. Uzlaştırma memuru taraflarla görüştü. Varol, Türkiye Sakatlar Derneği’ne 5 adet akülü tekerlekli sandalye bağışladı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Varol’un avukatı Hande Var, “Suçlamaları kabul etmesek de uzlaşma yoluna gittik” dedi. Aras’ın

avukatı Ayşegül Mermer ise “Toplumda farkındalık yaratmak ve mahkemeyi gereksiz yere meşgul etmemek için böyle bir karar aldık. Karşı tarafın da böyle bir olaya vesile olmasından dolayı çok mutluyuz” diye konuştu

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