HT Magazin'de yer alan habere göre, ilginç şapkasıyla dikkatleri üzerine toplayan Akkaya, kendisine geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar’la yaşadığı polemik hatırlatıldığında “Toplumu bu tarz haberlerle meşgul etmemeliyiz” demekle yetindi.

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