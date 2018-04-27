Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Deniz Akkaya, bir takipçisinin yaptığı yorumu sosyal medya hesabından yayınladı.

Eski manken, takipçilerinin beğenisine sunduğu bikinili bir fotoğrafa gelen “Her tarafın fit olsa ne olur, kemik torbasına dönmüşsün” yorumunu Instastory kısmından paylaşıp "Şükür notunu düştü.



