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Akkaya, Pınar Altuğ’un eşini üniversite öğrencisine benzeten son yorumla ilgili haberi paylaşarak üzerine, şu notu düşerek yapılan bu saygısızlığa tepki gösterdi.

“Sosyal medyadaki kendini bilmez insanlar, aklınızı başınıza alın! Bu iğrenç ve kötü kalpli başınıza iş açmak üzeresiniz! Herkesin sabrı bir yere kadar! Herkes işine baksın”