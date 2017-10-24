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Denizde üzerlerinde oluşan oksit nedeniyle etrafındaki çakıl, kumu da toplayıp bir kalıp haline dönüşen demir topları, içi hava doldurulan kaldırma balonlarına bağlayarak sudan çıkarttıklarına dikkati çeken Öniz, "Hava, onu suyun üstüne taşıyor. Biz, gemiye kadar denizin yüzeyinden taşıyoruz. Geminin vinçleri de sonrasında bunları alıyor. Akabinde Antalya Müzesi'nde hazırlanmış olan özel havuzlar var. O havuzlara tek tek uzmanlar tarafından yerleştiriliyor.