HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, son olarak dört yıl önce ‘Büyüyorum Seninle’ isimli bir single çıkaran şarkıcı, Altunizade’de ‘Deniz Arcak Atölyehane’ adını verdiği bir müzik atölyesi kurdu.

2011 yılında kısa bir dönem müzik öğretmenliği de yapan Arcak, “Çocukken iki hayalim vardı, ya otel yapacaktım ya da müzik atölyesi kuracaktım, ikincisini gerçekleştirdim” diye konuştu.

"GÜNÜMÜZ ŞARKILARI ORGANİK DEĞİL"

90’larla günümüz müzik dünyasını da kıyaslayan Arcak, “Günümüz şarkıları pek organik değil” tespitinde bulundu.