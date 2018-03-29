Deniz Barut, Avlu dizisi ile sosyal medya da konuşulmaya başladı. Avlu dizisinde Melis Ersoy olan Deniz Barut kimdir? Deniz Barut kaç yaşında?

DENİZ BARUT KİMDİR?

Deniz Barut 19 Mart 1983 tarihinde Denizli’de dünyaya gelmiştir. 1997 yılında Elit Model isimli yarışmaya katılmış ve buradan birincilikle ayrılmıştır. Bu yarışmadan sonra kendindeki yeteneği farketmiş ve modellik yerine oyunculuğu seçmiştir. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Spor Akademisi’nde almıştır. Ardından oyunculuk eğitimi almak için Şahika Tekand Studio’ya girmiştir.

İlk dizi deneyimi 2006 yılında Kaybolan Yıllar dizisinin ardından 2008 yılında Lale Devri dizisinde Azize karakteri 2010 yılında Elde Var Hayat dizisinde Yüksel karakteri 2011 yılında Kızlar ve Anneleri dizisinde Çağla karakteri, 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde Pınar Dündar, 2015 yılında Son Çıkış isimli dizide Nilüfer Aktepe ve 2016 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayatımın Aşkı dizilerinde rol almıştır.

Daha sonra Kanal D ekranlarında dizi olan Poyraz Karayel’in sinema filmi olan Poyraz Karayel:Küresel Sermaye filminde rol almıştır.

Güzel oyuncu Deniz Barut ilk gördüğünde aşık olduğunu söylediği yönetmen sevgilisi Şafak Bakkalbaşıoğlu ile 2005 yılında dünya evine girmiştir. Çiftin 8 yaşında Kuzey adında ve 6 yaşında Uzay isminde olmak üzere 2 erkek çocukları vardır.

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