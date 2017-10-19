Deniz Baykal 72 saatlik kritik süreci atlattı

Geçtiğimiz pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedaviye alınan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

KRİTİK SÜREÇ ATLATILDI, TOMOGRAFİ SONUÇLARI DÜNE GÖRE İYİ



DHA'nın haberine göre; Beyine giden ana damarlarından birinde tıkanıklık olduğu belirlenen ve 4 günde 3 kez ameliyat edilen Baykal, ilk operasyondan sonraki 72 saatlik kritik dönemi atlattı. Tedavisine uyutularak devam edilen Baykal, bugün saat 08.45'de tomografiye girdi. Tomografi sonuçlarının bir önceki güne göre daha iyi olduğu öğrenilirken, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in saat 12.45'te doktorlarla değerlendirme toplantısı yaparak tomografi sonuçlarını değerlendireceği ve ardından Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağı ifade edildi.

ZİYARETE GELENLER

Bu arada sabah saatlerinden bu yana hastaneye ziyaretler devam ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hastaneye gelerek Baykal'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunduktan sonra doktorlarından bilgi aldı.

BAKAN DEMİRCAN'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da "Baykal'ın durumunda özel bir değişiklik yok" açıklamasında bulundu.

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