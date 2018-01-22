Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin olduğu iddia edilen görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili "kaset komplosu davası"nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu çoğu eski polis 171 sanığın yargılanmasına başlandı.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmanın ilk gününde Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, sanıkların kimlik tespitini yapıyor.
Davanın sanıkları arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgütün "emniyet imamı" olan "Kozanlı Ömer" lakaplı Osman Hilmi Özdil, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, kapatılan Nokta dergisinin eski Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve suç tarihlerinde Vakit gazetesi Ankara Temsilcisi olan ve "Habervaktim" internet sitesinde yazan gazeteci Yener Dönmez de yer alıyor.
Ayrıca, sanıklardan Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Çığci ve Ali Özdoğan, kamuoyunda "Böcek davası" olarak bilinen, o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutu ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda iki adet telsiz verici cihazı ele geçirilmesi üzerine açılan davanın da sanıkları arasında bulunuyor.
118 SANIK BYLOCK KULLANICISI
İddianamede, söz konusu eylemlere katıldıkları tespit edilen 171 sanıktan 151'inin FETÖ mensubu olduğu, 164'ünün emniyet istihbarat birimlerinde görev yaptığı ifade ediliyor.
Sanıklardan 118'inin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespitine yer verilen iddianamede, örgüt mensubu olduğu belirlenen 134 eski polisin FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında ihraç edildiği ya da rütbelerinin geri alındığı kaydedildi.
İddianamede sanıkların, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "siyasi hakların kullanılmasını engelleme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "kamu görevlisinin sahteciliği" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.
Sanıklar tarafından söz konusu eylemler kapsamında 24 mağdur/müştekiye yönelik, 10 ikametgah, 2 iş yeri olmak üzere 12 ayrı adrese, ses ve görüntü alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldığı, elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgütün amaçları doğrultusunda hedefsel olarak internette yayımlandığı bildirildi.
İddianamede, "Tüm organlarıyla devlet yönetimini ele geçirme amaç ve hedefi bulunan FETÖ'nün, bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile 'kaset kumpasları' denilen operasyonları gerçekleştirdiği, örgüt kurucusu ve yöneticisi olan şüpheli Fetullah Gülen'in örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarına doğrudan ve dolaylı talimatlar vererek soruşturmaya konu edilen müştekilere yönelik eylemlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.
MAĞDUR VE MÜŞTEKİLER
İddianamede Bekir Aksoy, Ahmet Hurşit Tolon, Bülent Dinmez, Deniz Baykal, İhsan Barutçu, Mehmet Ekici, Metin Çobanoğlu, Mehmet Taytak, Osman Çakır, Recai Yıldırım, Ahmet Deniz Bölükbaşı, Aydın Deliktaşlı, Can Baytok, Cüneyt Bayrak, Emine Ülker Tarhan, Feridun Pehlevan, Gülen Bayıllıoğlu, İbrahim Erkan Bayıllıoğlu, Kadir Özbek, Mustafa Cihan Paçacı, Nihat Ali Özcan, Süleyman Biroğul, Ümit Şafak ve Yusuf Ziya Yağmur ile MHP Genel Başkanlığı, mağdur ve müşteki olarak yer alıyor.
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