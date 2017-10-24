Geçirdiği rahatsızlık sonucu İbni Sina Hastanesi'nde tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yaşamsal bulgularının normal ve kontrol altında olduğu bildirildi. Baykal, yarın akşama kadar kesintisiz uyutulacak.

DHA'nın haberine göre, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi yetkililerince yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, bilinci kapalı olan Baykal'ın uyutulma ve beyin dinlendirme işlemi devam ediyor.Yaşamsal bulguları normal ve kontrol altında olan Baykal, bugün ve yarın akşama kadar kesintisiz uyutulacak. Böylece muayene ve tetkik nedeniyle Baykal'ın sık sık uyandırılmasının yaratabileceği travma önlenecek.

Bulgular yarın saat 17.00'de yapılması planlanan değerlendirme toplantısının ardından saat 18.00 civarında sözlü olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

AB BAKANI ÖMER ÇELİK BAYKAL'I HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik 9 gündür Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Baykal'ın eşi Olcay ve kızı Aslı Baykal'ı ziyaret ettiğini ve Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldığını ifade eden Çelik, "Polonya ve Estonya seyahatindeydim. Seyahatteyken de Deniz Bey'in sağlık durumu ile ilgili Deniz beyin oğlu ile görüştüm. Sağlık durumu nasıldır diye yakından takip ediyordum. Seyahatten dönünce bugün bizzat gelmek istedim" dedi. Hastanede bulunan doktorların Baykal'ın tedavisiyle yakından ilgilendiklerini dile getiren Çelik, "Sağlık durumu stabil diyorlar. Bir nebze iyileşme var önce ki duruma göre. Fizik tedavisi devam ediyor. Sağlık durumundaki bu stabil durumun bundan sonra pozitife dönmesini bekliyoruz" dedi. Baykal için dua ettiklerini sözlerine ekleyen Çelik, "Çok değerli bir büyüğümüz, Türk siyaseti için büyük bir duayen. İnşallah kısa zamanda yine eski o dinamik o canlı enerjik haline döner. Bugünleri hep beraber bir anı olarak onunla beraber değerlendiririz. Allahtan şifa diliyoruz" dedi.

AİLE BAKANI'DA BAYKAL'I ZİYARET ETTİ

AB Bakanı Ömer Çelik'in ardından hastaneye gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Baykal'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Aile Bakanı, "Baykal'ı ziyaret ettik. Eşi ve çocukları başında. Dualarımızı geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Durumunda günden güne yavaşta olsa bir iyileşme var. Dualarımız onlarla. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur mecliste aramıza gelir diye dua ettik diyerek eşi ve çocuklarına geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.